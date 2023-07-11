



НАТО: Россия должна немедленно вывести войска из Украины

Россия должна полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины. Достичь прочного и справедливого мира без выполнения этого условия будет невозможно. Об этом говорится в тексте совместного коммюнике стран-членов НАТО по Украине.



"Россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяясь на ее территориальные воды", - говорится в тексте.



НАТО призывает все страны не оказывать никакого содействия российской агрессии и осуждает всех, кто активно способствует российской войне.



Отмечается, что поддержка Беларуси сыграла важную роль, поскольку она продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для нападения российских войск на Украину и поддержки российской агрессии.



"В частности, Беларусь, а также Иран должны прекратить свое пособничество России и вернуться к соблюдению норм международного права", - отметили в коммюнике.



"Мы подчеркиваем, что это невозможно без полного и безоговорочного ухода России. Хотя мы призывали Россию к конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах с Украиной, она не продемонстрировала настоящей открытости к достижению справедливого и прочного мира", - добавили в коммюнике.



Напомним, что сегодня в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится и завтра. На нем союзники собрались прежде всего для того, чтобы определить будущее Украины в Альянсе и ее борьбу с российской агрессией. А именно в контексте ее военной поддержки. Как анонсировали партнеры, на этом саммите будет согласован новый пакет военной помощи НАТО для Украины.