



НАТО проведет крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности с 18 по 21 апреля проведет в Таллинне тренинги по киберзащите Locked Shields 2023 - в крупнейших в мире киберобучениях примут участие около 3 тысяч человек. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR .



На Locked Shields 202 участники будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности: в частности, будут противостоять атакам на электросети, повышать возможности сетей к защите и принимать тактические и стратегические решения в критической ситуации.



"Ни другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и детальный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и ИТ-системах", - рассказал директор Центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности Март Ноорма.



Он добавил, что 500 организаторов готовили и дорабатывали обучение в течение семи месяцев и создали более 5500 соответствующих виртуальных систем.

В этом году в учениях, которые проходят с 2010 года, примут участие группы из 38 разных стран.



Центр НАТО по сотрудничеству в области кибербезопасности является подразделением НАТО со штаб-квартирой в Таллинне, занимающимся проблемами кибербезопасности стран Североатлантического альянса.

