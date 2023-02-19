



НАТО предоставит помощь Молдове для усиления обороны

Министерство обороны Молдовы информирует, что решение было принято во время встречи министров обороны стран-членов НАТО, состоявшейся в Брюсселе. Этот шаг является ответом на запрос Молдовы по укреплению обороноспособности страны. В министерстве уточнили, что речь идет об обновленном документе в пакет помощи НАТО для укрепления потенциала обороны и безопасности Республики Молдова.



Документ предусматривает развитие оборонного потенциала и безопасности Молдовы с акцентом на модернизацию ее Вооруженных сил, укрепление киберзащиты, укрепление институциональной целостности и повышение квалификации государственных служащих в секторе национальной безопасности и обороны.



Госсекретарь молдавского Минобороны Валерий Мижа напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года было поддержано решение о расширении сотрудничества с Молдовой, которое было одобрено на заседании Североатлантического совета в феврале 2023 года.

“Эта помощь в виде консультаций, обучения и возможностей касается сектора обороны и безопасности Молдовы, включая национальный потенциал по управлению различными кризисными ситуациями, с которыми наша страна может столкнуться в будущем”, – сказал Мига.



Сотрудничество между Минобороны и Североатлантическим альянсом в рамках Инициативы НАТО по наращиванию оборонного потенциала Молдовы началось в 2015 году.



Президент Молдовы Мая Санду во время выступления на Мюнхенской конференции заявила, что ее страна срочно нуждается в самолетах для наблюдения за своим воздушным пространством и его защиты.



“Самая большая проблема, которая у нас сейчас, – это потребность самолетов для наблюдения и защиты воздушного пространства. Это потребность Молдовы, а также всего региона. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши партнеры рассмотрели этот вид наших потребностей”, – сказала Санду.

Она отметила, что российская агрессия против Украины представляет риски и для Молдовы, упомянув о российских ракетах, пересекавших молдавское воздушное пространство.



"Война России против Украины оказывает огромное влияние на каждый аспект безопасности Молдовы. Это увеличивает военные риски для Молдовы", – сказала президент. “За несколько последних месяцев мы видели 4 ракеты, которые нелегально пересекли наше воздушное пространство. У нас было много случаев, когда на нашу территорию падали обломки ракет”.



"Мы слышим много мнений о том, что Молдова может стать следующей целью. Но пока Украина удерживает российскую армию подальше от нашей границы, мы верим, что военной угрозы для Молдовы нет. Украина бережет нас", – отметила она.



Санду добавила, что Россия ведет гибридную войну с Молдовой, упомянув об энергетическом шантаже.

