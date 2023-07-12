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НАТО планирует иметь 300 тысяч солдат быстрого реагирования | Фото: Facebook
12.07.2023 08:18 Дара Киевская

НАТО планирует иметь 300 тысяч солдат быстрого реагирования

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-союзники Североатлантического альянса увеличат силы быстрого реагирования до 300-т тысяч военных.

Генсекретарь уточнил, что лидеры стран Альянса одобрили самые всеобъемлющие планы в области обороны со времен окончания холодной войны. Они направлены на противодействие двум основным угрозам, с которыми сталкивается НАТО - Россия и терроризм.

"Согласно нашим новым планам, НАТО намерено иметь 300 тысяч военнослужащих в высокой степени готовности, включая значительную воздушную и военно-морскую мощь", - цитирует Столтенберга РБК-Украина.

По его словам, надежное сдерживание и оборона требуют прочной промышленной базы.

"Поэтому лидеры стран одобрили новый план действий по оборонному производству. Это позволит ускорить совместные закупки, повысить оперативную совместимость, создать инвестиционный и производственный потенциал. Для всего этого нам необходимо больше инвестировать в оборону", - отметил Столтенберг.

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