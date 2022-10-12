



НАТО о возможных последствиях применения Россией ядерного оружия

НАТО о возможных последствиях применения Россией ядерного оружия

Возможная ядерная атака России изменит ход войны и почти наверняка вызовет физический ответ со стороны союзников Украины и даже со стороны НАТО.

Об этом в комментарии Reuters сказал высокопоставленный представитель НАТО.

По его словам, любое применение Россией ядерного оружия будет иметь беспрецедентные последствия.

"Такое применение почти наверняка вызовет физический ответ со стороны многих союзников и, возможно, со стороны самого НАТО", - отметил он.