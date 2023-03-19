



НАТО может разместить около 300 тысяч войск на границах у России — Politico

В ближайшие месяцы НАТО размышляет над ускорением усилий по накоплению техники в восточных окрестностях Альянса и хочет собрать около 300 тысяч войск на восточных границах, пишет Politico.



По информации издания, НАТО хочет остановить Россию, в случае ее действий по расширению войны за территорию Украины. Поэтому в альянсе подняли вопрос об укреплении восточных рубежей и направлении на восточную границу около 300 тысяч военных.



Politico отмечает, что для таких шагов необходимо участие минимум 30 членов НАТО. А именно: чтобы страны выделили военных, места для тренировок, оружие, снаряжение и боеприпасы.



Однако, по данным издания, с оружием могут возникнуть сложности, ведь многие страны НАТО беспокоятся о недостаточном количестве боеприпасов, а на их пополнение нужно время и средства.



Politico пишет, что в НАТО выдвигают идею о том, что границы Альянса с Россией должны охранять около 300 тысяч военных.



