



НАТО изменило стратегию обороны: Не допускается временная оккупация территории

Из-за российского вторжения в Украину Североатлантический альянс решил изменить свою оборонную концепцию – теперь НАТО готовится защищать “каждый дюйм” своей земли с первого дня нападения. Об этом пишет The New York Times.



Ранее считалось, что в случае вторжения России страны-члены будут пытаться продержаться, пока им на помощь не придут союзные силы и не оттеснят оккупантов. Но после российских зверств в захваченных украинских населенных пунктах, в частности, Буче, Ирпене и Мариуполе, Польше и странах Балтии “не хотят рисковать даже коротким периодом российской оккупации”.



Оружейная стратегия предполагает увеличение численности войск на восточной границе Североатлантического союза.



По словам бывшей помощницы генсека НАТО Камиля Гранда, “в Альянсе больше не обсуждают, как не обеспокоить Москву чрезмерной концентрацией войск на российской границе, теперь обсуждают, сколько войск там необходимо разместить, чтобы отразить возможное нападение”.



По данным NYT, в рамках новой стратегии большинство сил НАТО перейдут под прямой контроль американского генерала Кристофера Каволи, командующего войсками США в Европе.



Сегодня НАТО развернуло батальон многонациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Альянс разрабатывает планы по расширению этих сил до уровня бригады в прифронтовых странах для сдерживания и способности оттеснить силы вторжения с самого начала.