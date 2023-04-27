



НАТО и Евросоюз отреагировали на переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпинь 26 апреля, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, провели телефонные переговоры. На это событие уже отреагировали в Белом доме, однако там еще не знают, приведет ли это к продвижению к миру. Сегодня свое мнение по этому поводу выдали генсек НАТО и официальные представители Евросоюза.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг



Генсек НАТО Йенс Столтенберг в контексте телефонного разговора между лидерами Украины и Китая напомнил, что официальный Пекин не смог осудить российское вторжение. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой правительства Люксембурга.



Отвечая на вопрос о возможной посреднической роли Китая в мирном процессе по Украине, Столтенберг приветствовал телефонный разговор между президентом Зеленским и китайским президентом Си. "Я думаю, что важно, чтобы Китай получил лучшее понимание украинских взглядов", – сказал генсек НАТО.



Однако, как он подчеркнул, этот разговор не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконное российское вторжение в Украину. Столтенберг добавил, что в этом контексте союзники НАТО выражают крепкую поддержку мирному плану президента Зеленского, который включает уважение территориальной целостности и суверенитета Украины.



Столтенберг также отметил, что Украине решать, какими могут быть условия и формат потенциальных мирных переговоров. В то же время он призвал к военной поддержке Киева.



"Любая возможность содержательных переговоров требует, чтобы Украина имела необходимую военную мощь послать очень четкое сообщение президенту Путину, что он не победит на поле боя. Возможно, эта война завершится за столом переговоров. Но, как мы знаем, то, что происходит за столом переговоров, напрямую связано с ситуацией на поле боя", – добавил генсек НАТО.



Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель



В свою очередь премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель положительно оценил разговор лидеров Украины и Китая. Он выразил надежду, что после телефонного разговора Зеленского и Си Цзиньпина активные контакты Киева и Пекина продолжатся.



"Думаю, этот телефонный разговор – первый шаг в правильном направлении. Это диалог между страной, подвергшейся агрессии, и крупным геополитическим игроком. Китай – это важный игрок, с которым диалог бывает очень непростым, но он необходим. Самая большая ошибка, которую можно сейчас сделать – это толкать китайские власти в объятия Москвы. Китай может сыграть здесь роль, зная обстоятельства, зная, что в данном случае есть одна-единственная страна-агрессор и страна, подвергшаяся нападению", – прокомментировал Беттель.



Премьер добавил, что считает нужным диалог на тему войны в Украине также между США и Китаем. "Когда две сильные страны садятся за стол и что-то предлагают, это шаг в правильном направлении", – отметил премьер Люксембурга.



По его мнению, президент России Владимир Путин, наверное, готов будет прислушиваться к лидеру Китая больше, чем к кому-либо другому.

"Вовлечение Китая в ситуацию с правильной стороны – это важно. Важно не дать ему уйти в плохую сторону (занять более пророссийскую позицию. – Ред.)", – подытожил Ксавье Беттель.



Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер



В Европейском Союзе поприветствовали телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером КНР Си Цзиньпином. В Брюсселе ожидают, что Китай использует свое влияние на Россию для окончания войны. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.



"Это важный, давно назревший первый шаг Китая в исполнении своих обязанностей как члена Совета Безопасности ООН. Руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить ее агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет как основу справедливого", - сказал Мамер.



Отметим, что после переговоров стало известно, что Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций об урегулировании войны.