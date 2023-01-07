



НАТО и ЕС подпишут новую декларацию о сотрудничестве

НАТО и ЕС подпишут новую декларацию о сотрудничестве 10 января. Это будет уже третья по счету декларация.



Об этом сообщается на сайте Североатлантического Альянса.



"Во вторник, 10 января 2023 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся в штаб-квартире НАТО для подписания третьей Совместной декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС", - говорится в сообщении.



После церемонии подписания лидеры НАТО, Евросовета и Еврокомиссии выступят на пресс-конференции.