



НАТО готово отправить дополнительный батальон миротворцев в Косово

НАТО сообщило, что отправит дополнительный батальон миротворцев на север Косово. Во время столкновений с местными пострадали 30 военных. Об этом говорится в заявлениях совместного командования НАТО и миссии в Косово.



Сообщается, что во время столкновений в муниципалитете Звечан ранения получили 11 военных из Италии и 19 из Венгрии. Они имеют различные ранения, в частности, переломы и ожоги от самодельных взрывных устройств. Трое венгров получили ранения от огнестрельного оружия. В ответ НАТО развернет Оперативные резервные силы на Западных Балканах. Также дополнительный батальон резерва сократит время развертывания с 14 до 7 дней, что позволит оперативно усилить миротворцев в Косово.



23 апреля на севере Косово в условиях бойкота сербов прошли спорные муниципальные выборы. Сербы отказались участвовать в местных выборах и кандидаты от этнических албанцев победили в выборах мэров четырех муниципалитетов с сербским большинством. Но явка на выборах составляла менее 5%. Сербы требуют, чтобы правительство Косово отстранило мэров-албанцев от власти.



Сербы составляют большинство на севере Косово, хотя в целом более 90% населения Косово – албанцы. Сербы на севере Косово требуют сохранения связей с Сербией и создания ассоциации автономных муниципалитетов на их территории.