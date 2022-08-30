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Натан Щаранский награжден украинским орденом "За заслуги"
30.08.2022 07:54 Александр Юзовский

Натан Щаранский награжден украинским орденом "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил израильского правозащитника Натана Щаранского орденом "За заслуги".

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Украины.

Стоит напомнить, что Щаранский является уроженцем Донецка. Он с самого начала российского вторжения выступал в поддержку Украины, а также критиковал израильских политиков, которые предпочитали нейтралитет в отношениях с Путиным.

"Те, кто заикаются, говоря о российском вторжении в Украину, напоминают придворных евреев, которым было запрещено говорить "нет" повелителю. Израиль - не вассальное государство. И уж тем более России", - сказал он в интервью Ynet.

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