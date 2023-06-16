



Натан Щаранский: евреи могут гордиться Зеленским

Бывший министр, правозащитник и диссидент, лауреат премии Израиля Натан Щаранский осудил слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский - "не еврей, а позор еврейского народа".



Об этом он написал в Facebook.



"Украинцы могут гордиться своим выбором еврея-президента, который сплачивает и объединяет Украинский народ в тяжелой борьбе против варварской агрессии. А мы, евреи, можем гордиться, что представитель нашего народа играет такую уникальную историческую роль в мобилизации не только Украинского народа, но и всего Свободного мира на защиту нашего общего будущего", - сказал Щаранский.



Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ поблагодарил его за такую позицию.



"Путин и российский терроризм представляют угрозу всему свободному миру. Тотальная неадекватность в заявлениях и поступках, убийства людей, антисемитизм… За все будет ответ и ответственность. Справедливость восторжествует", - подчеркнул Ермак.