



Настолько, насколько готова она сама: НАТО готов углубить отношения с Молдовой

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоане заявил, что в НАТО готовы к дальнейшему сближению с ними Молдовы в зависимости от ее готовности к этому. Об этом чиновник сказал в интервью румынскому агентству Agerpres.



Джоане напомнил, что Молдова является партнером Альянса "в течение нескольких десятилетий".

"Очевидно, осознание печальной реальности, что Россия является очень агрессивной страной, применяющей военную силу против своих соседей, заставило Молдову выступить с еще более амбициозными предложениями в рамках уже существующего партнерства с НАТО и Европейским Союзом", – добавил он.

“НАТО усилит поддержку Молдовы с уважением к ее нейтралитету”, – сообщил заместитель генсека НАТО. "Мы готовы зайти так далеко, как Республика Молдова готова зайти в своих отношениях с нами”.

Джоане также напомнил слова генерального секретаря Альянса о его готовности увеличить бюджет поддержки Молдовы, подчеркнув, что это касается и других партнеров, "которые находятся под все большим давлением со стороны Российской Федерации".Как известно, Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Североатлантическим союзом. В декабре представитель Молдовы впервые принял участие в министерской встрече НАТО в Бухаресте.В январе президент Майя Санду заявила, что в правительстве на фоне полномасштабной войны в Украине обсуждают возможность отойти от нейтрального статуса и вступить в "больший альянс". Однако, большинство граждан Молдовы высказались против вступления республики в НАТО на референдуме.