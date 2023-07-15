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"Настаивают на войне": гнев в Украине из-за обвинений президента Болгарии
15.07.2023 21:00 Алина Груднева

"Настаивают на войне": гнев в Украине из-за обвинений президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев вызвал гнев в Украине, обвинив страну в том, что та якобы настаивает на продолжении развязанной Россией войны.

"Украина настаивает на продолжении этой войны, а расплачивается за это вся Европа", - сказал он.

В ответ на это украинское посольство в Болгарии объявило, что страдающее от российских атак государство прилагает все усилия для того, чтобы восстановить мир.

"Украинский народ, начиная с 2014 года, героически защищал и поддерживал свою территориальную целостность и государственный суверенитет", - сказали в посольстве.

По данным дипучреждение, феномен перекладывания вины за войну на Украину представляет собой одной из основ гибридной войны в Европе и российской пропаганды.

"Только кремлевский режим и его приспешники избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под формулировками "конфликт" и "спецоперация", - подчеркнули в посольстве.
 

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