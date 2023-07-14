



Насралла заметил израильскую слабость и высмеял Израиль

Издание Yedioth Ahronoth охарактеризовало выступление генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы вчера вечером по случаю 17-й годовщины Второй ливанской войны как самодовольное.



Как отмечает издание, выступление Насраллы произошло вскоре после того, как ЦАХАЛ изменил свою вялую политику на границе в отношении находящихся там боевиков "Хизбаллы" и взорвал нелетальную бомбу.



На этой линии границы, от Средиземного моря до горы Дов, ежедневно происходят стычки. Главная цель Насраллы, как отмечается, - создать козырь, который заставит Израиль пойти на корректировку границы во всем секторе.



ЦАХАЛ должен был своевременно и агрессивно реагировать на каждую провокацию, пишет издание. Ведь Насралла хочет пересмотреть линию границы с Израилем. Он заметил израильскую слабость и высмеял Израиль, заявив, что Израиль поднял боевую тревогу из-за фейерверка в одной из деревень на юге Ливана.



Насралла хочет демонтировать установленный там Израилем северный забор, с чем Израиль не может согласиться.



Директор разведки ЦАХАЛа генерал-майор Ахарон Халива выступил с речью в ответ на заявления Насралла: “Вместо спокойствия, стабильности, роста и процветания "Хизбалла" и ее руководство продолжают, даже в настоящее время, устраивать провокации. Разведка ЦАХАЛа следит и знает о ее замыслах. Не заблуждайтесь, мы сделаем все необходимое, чтобы сохранить спокойствие на северной границе, а также на всех других границах".



ЦАХАЛ полагает, что Насралла не станет развязывать тотальную войну, но может быть готов рискнуть несколькими днями боев, что будет сильно отличаться от боевых действий в Газе. Если это произойдет, то Израиль не сможет обойтись вялой реакцией, перед ним встанет важная задача - коренным образом изменить ситуацию на границе и перестроить ее таким образом, чтобы отодвинуть будущую опасность тотальной войны, пишет издание.

