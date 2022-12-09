



Насралла встретился с Асадом в Дамаске

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла посетил Дамаск, чтобы встретиться с сирийским диктатором Башаром Асадом.

По данным ливанских СМИ, встреча состоялась две недели назад.

Основная причина визита Насраллы связана с присутствием в Дамаске террористов из "Хизбаллы". По словам источников, также его поездка может быть связана с дальнейшим развитием отношений.

Ранее стало известно о том, что иранская авиакомпания запустила прямые рейсы между Тегераном и Бейрутом с середины прошлого месяца. Есть опасения, что это новый маршрут контрабанды оружия и боеприпасов.