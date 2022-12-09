Новости » Политика
Насралла встретился с Асадом в Дамаске
09.12.2022 14:51 Алина Груднева

Насралла встретился с Асадом в Дамаске

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла посетил Дамаск, чтобы встретиться с сирийским диктатором Башаром Асадом.

 
По данным ливанских СМИ, встреча состоялась две недели назад.
 
Основная причина визита Насраллы связана с присутствием в Дамаске террористов из "Хизбаллы". По словам источников, также его поездка может быть связана с дальнейшим развитием отношений. 
 
Ранее стало известно о том, что иранская авиакомпания запустила прямые рейсы между Тегераном и Бейрутом с середины прошлого месяца. Есть опасения, что это новый маршрут контрабанды оружия и боеприпасов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы