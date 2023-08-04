



Насралла: вмешательство США — корень всех проблем Ближнего Востока

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил в четверг, что американское вмешательство является корнем всех проблем Ближнего Востока.



"Главная проблема на [Ближнем Востоке] — это скандальное и грубое американское вмешательство во все дела", — сказал Насралла, выступавший на церемонии поминовения ливанского ученого, сообщает JPost.



"Мы сталкиваемся с культурой и политикой, основанной на подчинении американцам, которые нарушают все свои обещания", — посетовал он.



Насралла также заявил, что США "спланировали израильское вторжение в Ливан в 1982 году", а также обвинил Вашингтон в электроэнергетическом кризисе в его стране, заявив, что электричество еще не поступило в Ливан только из-за "американского запрета на египетский газ и иорданское электричество".



Лидер "Хизбаллы" заявил, что ливанцы, которые выражают недовольство своими министрами, должны вместо этого "излить свой гнев" на "тираническую Америку, которая не дает ливанскому народу электричества".



Он также заявил, что решение о создании двух государств "угасает" из-за политики США в регионе.



