



Насралла: соглашение о демаркации - победа Ливана

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла прокомментировал выступление в силу соглашение о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 29 октября, во время выступления.

"Соглашение о демаркации морской границы является историческим достижением и победой Ливана", - сказал он.