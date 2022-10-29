Насралла: соглашение о демаркации - победа Ливана
Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла прокомментировал выступление в силу соглашение о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем.
Соответствующее заявление он сделал в субботу, 29 октября, во время выступления.
"Соглашение о демаркации морской границы является историческим достижением и победой Ливана", - сказал он.
Что примечательно, ранее уходящий в отставку президент Ливана Мишель Аун сказал, что в переговорах по поводу соглашения "Хизбалла" выступила в качестве "сдерживающего фактора".