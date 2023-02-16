



Насралла разразился новыми угрозами в адрес Израиля и США

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла предостерегает США от сеяния "хаоса" в Ливане, которое "может привести к войне" между террористической группировкой и Израилем.



Об этом сообщает ливанское издание Naharnet.



"Американцы должны знать, что если они подтолкнут Ливан к хаосу и пострадает ливанский народ, мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за

хаосом. Мы скорее заставим вас почувствовать боль, даже если это приведет к войне с вашим любимым Израилем", — сказал Насралла.



По его словам, если США подтолкнут Ливан "к хаосу", то "проиграют", поскольку хаос охватит весь регион. Насралла пригрозил принять меры против добычи Израилем газа, если будет и дальше "откладываться" вопрос о разработке месторождений, предназначенных для Ливана после подписания соглашения о демаркации морской границы.