Насралла призвал "обуздать сумасшедших чиновников в Израиле"
Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла в сегодняшней речи не только опроверг слухи об ухудшении здоровья, но и атаковал новое правительство Израиля.
Об этом сообщает Times of Israel.
"Новое израильское правительство - это правительство коррумпированных преступников и экстремистов", - сказал он.
Также Насралла отреагировал на визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору. Лидер "Хизбаллы" заявил, что "любой ущерб, нанесенный Аль-Аксе, может взорвать весь регион".
Насралла также заявил, что обращается к международному сообществу с призывом "обуздать этих сумасшедших чиновников в Израиле", чтобы предотвратить войну.