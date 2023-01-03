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Насралла призвал "обуздать сумасшедших чиновников в Израиле"
03.01.2023 20:05 Ольга Белозерова

Насралла призвал "обуздать сумасшедших чиновников в Израиле"

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла в сегодняшней речи не только опроверг слухи об ухудшении здоровья, но и атаковал новое правительство Израиля.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Новое израильское правительство - это правительство коррумпированных преступников и экстремистов", - сказал он.

Также Насралла отреагировал на визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору. Лидер "Хизбаллы" заявил, что "любой ущерб, нанесенный Аль-Аксе, может взорвать весь регион". 

Насралла также заявил, что обращается к международному сообществу с призывом "обуздать этих сумасшедших чиновников в Израиле", чтобы предотвратить войну.

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