



Насралла призвал "обуздать сумасшедших чиновников в Израиле"

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла в сегодняшней речи не только опроверг слухи об ухудшении здоровья, но и атаковал новое правительство Израиля.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Новое израильское правительство - это правительство коррумпированных преступников и экстремистов", - сказал он.



Также Насралла отреагировал на визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору. Лидер "Хизбаллы" заявил, что "любой ущерб, нанесенный Аль-Аксе, может взорвать весь регион".



Насралла также заявил, что обращается к международному сообществу с призывом "обуздать этих сумасшедших чиновников в Израиле", чтобы предотвратить войну.