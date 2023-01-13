



Насралла обсудил с главой МИД Ирана "угрозы" со стороны Израиля

Генсек ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.



По данным "Аль-Манар", их встреча состоялась в Бейруте на фоне официального визита главы иранского внешнеполитического ведомства.



Уточняется, что стороны обсудили последние события и политическую ситуацию в Ливане, Палестинской автономии и во всем регионе.



Особое внимание уделялось "угрозам со стороны Израиля" после формирования в стране нового правительства, которое издание, подконтрольное "Хизбалле", описало как "состоящее из экстремистов и коррупционеров".



Насралла обсудил также с иранским гостем "роль оси сопротивления" в противостоянии региональным и международным "вызовам".