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Насралла обсудил с главой МИД Ирана "угрозы" со стороны Израиля
13.01.2023 21:52 Алина Груднева

Насралла обсудил с главой МИД Ирана "угрозы" со стороны Израиля

Генсек ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

По данным "Аль-Манар", их встреча состоялась в Бейруте на фоне официального визита главы иранского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что стороны обсудили последние события и политическую ситуацию в Ливане, Палестинской автономии и во всем регионе.

Особое внимание уделялось "угрозам со стороны Израиля" после формирования в стране нового правительства, которое издание, подконтрольное "Хизбалле", описало как "состоящее из экстремистов и коррупционеров".

Насралла обсудил также с иранским гостем "роль оси сопротивления" в противостоянии региональным и международным "вызовам".

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