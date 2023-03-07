



Насралла грозит "крахом" Израилю

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла в очередной раз пригрозил Израилю "крахом".



По его словам, такой сценарий возможен из-за разворачивающихся в стране событий.



"Ход событий указывает на то, что сионисты движутся к своему краху и падению режима. Все решения, принятые израильскими властями, только укрепят решимость, веру и настойчивость палестинского народа в проведении новых ответных операций", — сказал Насралла.



Главарь террористической организации также раскритиковал правительство Биньямина Нетаниягу за законопроект, разрешающий казни террористов.



"Свирепый израильский враг считает, что может сдерживать палестинцев, угрожая палестинскому сопротивлению вынесением им смертного приговора. Мы выражаем нашу солидарность с палестинскими заключенными. Весь мусульманский мир обязан поддерживать палестинский народ", - добавил он.

