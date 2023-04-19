



Наследный принц Саудовской Аравии встретился с председателем ПА

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман встретился с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, сообщило сегодня утром министерство иностранных дел Саудовской Аравии.



Согласно объявлению, наследный принц приветствовал Махмуда Аббаса в городе Джидда в Королевстве, и они оба рассмотрели события на палестинской арене. На встрече также присутствовали министры иностранных дел и обороны королевства.

📹 | سمو #ولي_العهد يجتمع مع رئيس دولة فلسطين



pic.twitter.com/ZfLRWiDCSN — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 19, 2023