Наследный принц Саудовской Аравии встретился с председателем ПА
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман встретился с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, сообщило сегодня утром министерство иностранных дел Саудовской Аравии.
Согласно объявлению, наследный принц приветствовал Махмуда Аббаса в городе Джидда в Королевстве, и они оба рассмотрели события на палестинской арене. На встрече также присутствовали министры иностранных дел и обороны королевства.
Встреча состоялась, после того как вчера Саудовская Аравия приняла делегацию террористической организации ХАМАС, которая совершила паломничество в Мекку для совершения обряда умры.
Встреча бин Салмана и Абу Мазена также проходит на фоне политического сближения Саудовской Аравии, Ирана и Сирии. Буквально вчера министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан совершил официальный визит в Дамаск и встретился с диктатором Башаром Асадом.