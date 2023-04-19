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Наследный принц Саудовской Аравии встретился с председателем ПА
19.04.2023 09:37 Евгения Маркова

Наследный принц Саудовской Аравии встретился с председателем ПА

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман встретился с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, сообщило сегодня утром министерство иностранных дел Саудовской Аравии.

Согласно объявлению, наследный принц приветствовал Махмуда Аббаса в городе Джидда в Королевстве, и они оба рассмотрели события на палестинской арене. На встрече также присутствовали министры иностранных дел и обороны королевства.


Встреча состоялась, после того как вчера Саудовская Аравия приняла делегацию террористической организации ХАМАС, которая совершила паломничество в Мекку для совершения обряда умры.

Встреча бин Салмана и Абу Мазена также проходит на фоне политического сближения Саудовской Аравии, Ирана и Сирии. Буквально вчера министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан совершил официальный визит в Дамаск и встретился с диктатором Башаром Асадом.
 

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