



Наследный принц Саудовской Аравии ответил на обвинения в “отмывании репутации”

Наследный принц Саудовской Аравии и владелец "Ньюкасла" Мухаммед бин Салман ответил на обвинения в попытках отмывать репутацию своей страны из-за спорта.



“Если отмывание репутации из-за спорта повысит мой ВВП на один процент, то я буду продолжать заниматься этим. Мне безразлично. За счет спорта мой ВВП вырос на один процент, и я нацелен еще на полтора. Называйте это как хотите, но мы собираемся получить эти полтора процента”, – заявил принц.



В декабре 2021 года Суверенный фонд благоустройства Саудовской Аравии, принадлежащий Мохаммеду бин Салману, оформил приобретение "Ньюкасла". А этим летом подписаны контракты со звездами мирового класса на более чем 800 миллионов евро.

