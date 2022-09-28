



Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман стал премьер-министром



Могущественный наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман был назначен премьер-министром. Это пост, который традиционно занимает король.



37-летний сын 86-летнего короля Салмана бин Абдулазиза уже считается фактическим правителем богатого нефтью государства Персидского залива.



В королевском указе о его повышении с поста заместителя премьер-министра и министра обороны упоминалось исключение из Основного закона. Этот шаг соответствует предыдущему делегированию ему королем своих обязанностей.



"Кронпринц уже ежедневно курирует главные исполнительные органы государства, и его новая роль премьер-министра находится в этом контексте", — сообщил журналистам представитель правительства СА.



Али Шихаби, саудовский аналитик, близкий к королевскому двору, написал в Твиттере, что повышение по службе Мохаммеда бин Салмана "формализирует его фактическую роль и устранит предыдущие протокольные вопросы старшинства по отношению к другим главам правительства".



"Теперь он считается главой правительства де-юре, а не только де-факто" - добавил Шихаби.



Король, которого дважды госпитализировали в этом году, продолжит председательствовать на заседаниях кабинета министров, которые он посещает.



Указ назначил другого его сына, принца Халида бин Салмана, новым министром обороны. Третий, принц Абдель Азиз бин Салман, остается в ключевой роли министра энергетики крупнейшего в мире экспортера нефти.



С точки зрения протокола, это важный шаг, который еще больше закрепляет передачу власти из поколения в поколение от слабого и стареющего короля Салмана к его любимому сыну. Однако с практической точки зрения это мало что меняет.



Пост премьер-министра во многом символичен в стране, где все бразды правления уже лежат в руках членов правящей семьи Аль Саудов. Власть сосредоточена в королевском дворе и, в частности, в руках Мохаммеда бин Салмана. Став министром обороны в 2015 году, а затем наследным принцем в 2017 году, "MBS", как он известен, продемонстрировал безжалостную политическую осмотрительность.



С благословения отца он сначала поставил под свой контроль все центры власти, а именно Национальную гвардию, МВД и вооруженные силы. Затем он систематически устранял всех возможных претендентов на его правление, как королевских, так и некоролевских, включая человека, который, как ожидала Америка, станет следующим в очереди на престол: бывшего наследного принца Мохаммеда бин Найефа, который последние годы фактически провел под домашним арестом.



Мохаммед бин Салман заслужил похвалу за некоторые социальные и экономические реформы, которые он инициировал в консервативном королевстве Персидского залива, включая отмену запрета на вождение автомобиля женщинами и стремление диверсифицировать экономику, отказавшись от нефти.



Но его также жестко критиковали за продолжение войны в Йемене, которая привела к гуманитарной катастрофе, и за подавление инакомыслия, когда даже за критические сообщения в социальных сетях выносились суровые тюремные сроки.



Международная репутация принца сильно пострадала после того, как саудовский журналист Джамаль Хашогги, известный критик его политики, был убит саудовскими агентами в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Спецслужбы США пришли к выводу, что принц санкционировал операцию по поимке или убийству Хашогги, но Мохаммед бин Салман свою причастность отрицал.



Всплеск мировых цен на нефть, вызванный вторжением России в Украину, привел к тому, что в последние месяцы западные лидеры снова стали привечать принца, а президент США Джо Байден посетил его в Джидде в июле, несмотря на то, что однажды пообещал сделать Саудовскую Аравию "изгоем" в связи с убийством Хашогги.



