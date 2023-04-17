



Наследный принц Ирана прибыл с историческим визитом в Израиль

Реза Пехлеви, старший сын свергнутого шаха Ирана Мохаммада Реза Пехлеви, прибудет в Израиль в понедельник с историческим визитом, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Холокоста, вместе с президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Ожидается, что он расскажет об угрозах со стороны Ирана на национальном мероприятии, которое состоится вечером в “Яд Вашем”.



Реза Пехлеви по-прежнему считается надеждой либеральных иранцев. В прошлом году сообщалось о публичных выражениях ностальгии по светскому правлению по мере того, как экономический кризис в Иране и социальные волнения росли.



Иранский наследный принц проживает в США и прибудет в Израиль в качестве гостя министра разведки Гилы Гамлиэль. В интервью Ynet в 2019 году, Пехлеви сказал: “В будущем демократическом Иране, который я представляю, мы снова будем друзьями”.



Шах бежал из Ирана в Египет в 1979 году на фоне жестоких протестов, через два года он умер от рака. Его сын в то время учился в США и с тех пор остался там. После смерти отца он взял на себя роль главы королевской семьи и посвятил свою жизнь противостоянию действующему режиму в Тегеране.

Гамлиэль полагает, что это первый шаг к восстановлению связей между народами обеих стран.



“Я приветствую смелое решение впервые посетить Израиль”, – сказала она. “Принц представляет собой альтернативное лидерство исламистским правителям и символ мира и терпимости в противовес экстремистам, находящимся в настоящее время у власти”.



“Народ Ирана стремится к правительству, которое будет уважать его наследие, защищать права человека и чтить религиозное и культурное разнообразие, посредством мирных и дружеских отношений с Израилем и другими соседями Ирана”, – говорится в заявлении Пехлеви, опубликованном Министерство разведки. “Демократический Иран будет стремиться возобновить связи с Израилем и другими арабскими соседями. Я верю, что этот день близок, как никогда".



Планируется, что Пехлеви посетит завод по опреснению воды, чтобы узнать о передовых технологиях Израиля в этой области. Он посетит Западную стену и встретится с представителями общины бахаи, а также с израильтянами иранского происхождения.