



Наследный принц Ирана: помогите нам свергнуть стражей исламской революции

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви, который находится с визитом в Израиле , призвал Израиль и другие страны не вступать в прямой конфликт с Ираном, а вместо этого работать, чтобы помочь иранскому народу свергнуть исламский режим.



В интервью изданию Maariv наследный принц сказал, что "переговоры не помогут иранскому режиму. Ясно, что никто не хочет войны, включая Израиль. Поэтому у нас остается единственный выход - сам иранский народ. Каждый из них - ваш союзник".



Он добавил: "В Иране существует народная армия. Нам не нужно иностранное вмешательство, чтобы помочь им. Проблема существует уже давно, и я уверен, что многие израильские представители знают об этом и имели возможность обсудить это напрямую с ними".



В понедельник Пехлеви сказал i24NEWS , что иранский режим "не представляет иранский народ" и, поскольку Тегеран не признает Холокост, он считает своим долгом продемонстрировать свою поддержку Израилю от имени своей страны, в которой проживает 2500 человек. многолетние отношения с еврейским народом.



"Это библейские отношения, которые наши две страны поддерживали на протяжении столетий, и сегодня, когда у нас есть режим, отрицающий Холокост, я обязан быть здесь, представляя моих соотечественников, почтить память жертв Холокоста и отдать дань уважения этой нации и ее народа", — сказал он.

