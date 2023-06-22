



Наследник. Кто возглавит Ликуд после Нетаниягу



Новый опрос, проведенный сайтом melucadim выявил пятерку претендентов на лидерство в Ликуде после ухода из политической жизни премьер-министра Нетаниягу. Кроме того, в ходе опроса выяснялось, кто бы занял верхнюю часть таблицы, если бы праймериз по партийному списку в Кнессет проводились сегодня.



По результатам опроса, проведенного среди функционеров Ликуда, был составлен рейтинг ведущих кандидатов на лидерство в Ликуде на следующий день после Нетаниягу. Первые пять мест заняли следующие политики: Исраэль Кац, Ярив Левин, Эли Коэн, Нир Баркат и Дани Данон, причем Исраэль Кац лидирует с большим отрывом. Отметим, что в опросе приняли участие более 5 000 членов Ликуда.



Кроме того, в ходе опроса выяснялось, как выглядела бы первая десятка "Ликуда", если бы выборы по спискам состоялись сегодня: Исраэль Кац, Моше Саада, Ярив Левин, Амир Охана, Амихай Шикли, Май Голан, Тали Готлиб, Доди Амсалем, Шломо Кари, Эли Коэн.

