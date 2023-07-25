



Насильственные протесты: Десять офицеров ранены, 18 протестующих арестованы

Тысячи демонстрантов против судебной реформы протестовали в нескольких районах страны в понедельник вечером 24 июля в ответ на принятие закона об “основании разумности”.



В течение многих часов протестующие безуспешно пытались перекрыть шоссе Аялон в Тель-Авиве, полиция помешала им это сделать, но после нескольких попыток сотни протестующих вышли на шоссе, зажгли костры и перекрыли движение. Силы полиции через три часа расчистили дорогу, используя в том числе водометы. 18 протестующих были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка.



Протесты переросли в насилие после того, как протестующие забросали полицейских бутылками и обломками заборов. Десять офицеров получили ранения.

Протестующие жгли костры на дорогах и нанесли большой ущерб инфраструктуре.



24 июля вечером полиции удалось открыть Бегин-роуд в Иерусалиме для движения в обоих направлениях после того, как она была заблокирована сотнями протестующих в ответ на принятие закона. Протестующие шли по дороге, держа в руках сигнальные ракеты, после столкновений силы полиции разогнали их.



В Тель-Авиве протестующие блокировали перекресток Каплан и другие дороги. Возле Кфар-Сабы водитель наехал на трех протестующих , которые получили легкие ранения.