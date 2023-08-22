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Насилие в арабском секторе: министры рекомендуют отложить выборы
22.08.2023 21:17 Алина Груднева

Насилие в арабском секторе: министры рекомендуют отложить выборы

Некоторые министры порекомендовали отменить или хотя бы отложить муниципальные выборы в арабских городах, которые запланированы на октябрь.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Такие меры объяснили ростом угроз и насилием, с которыми сталкиваются кандидаты.

Уточняется, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара эту идею отвергает. По ее словам, отмена выборов является нарушением демократических прав граждан.

Напомним, ранее был убит генерального директора муниципалитета Тиры. 22 августа в Абу-Санан был расстрелян кандидат на пост главы местного совета.
 

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