



Насилие в арабском секторе: министры рекомендуют отложить выборы

Некоторые министры порекомендовали отменить или хотя бы отложить муниципальные выборы в арабских городах, которые запланированы на октябрь.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Такие меры объяснили ростом угроз и насилием, с которыми сталкиваются кандидаты.



Уточняется, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара эту идею отвергает. По ее словам, отмена выборов является нарушением демократических прав граждан.



Напомним, ранее был убит генерального директора муниципалитета Тиры. 22 августа в Абу-Санан был расстрелян кандидат на пост главы местного совета.

