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Насилие в арабском секторе: кандидаты в мэры - под прицелом
30.08.2023 13:09 Алина Груднева

Насилие в арабском секторе: кандидаты в мэры - под прицелом

В арабском секторе перед муниципальными выборами участились случаи насилия в отношении высокопоставленных лиц и кандидатов в мэры.

Как сообщает газета "Исраэль хайом", последним показательным случаем стало покушение в Нацерете.

В понедельник, 28 августа, кандидат на пост главы муниципального совета Мусааб Духан и его двое братьев получили огнестрельные ранения. За месяц до этого неизвестные обстреляли его дом.

"Произошла тревожная серия нападений на высокопоставленных лиц в арабском секторе. Двадцать шесть мэров, депутатов, включая трех кандидатов, баллотирующихся на пост мэра, находятся под угрозой. Во всех случаях связь между стрельбой и работой потерпевших пока не обнаружена. Мы считаем, что эта тенденция ухудшится в преддверии выборов", - сообщили в полиции.

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