



Насилие в арабском секторе: кандидаты в мэры - под прицелом

В арабском секторе перед муниципальными выборами участились случаи насилия в отношении высокопоставленных лиц и кандидатов в мэры.



Как сообщает газета "Исраэль хайом", последним показательным случаем стало покушение в Нацерете.



В понедельник, 28 августа, кандидат на пост главы муниципального совета Мусааб Духан и его двое братьев получили огнестрельные ранения. За месяц до этого неизвестные обстреляли его дом.



"Произошла тревожная серия нападений на высокопоставленных лиц в арабском секторе. Двадцать шесть мэров, депутатов, включая трех кандидатов, баллотирующихся на пост мэра, находятся под угрозой. Во всех случаях связь между стрельбой и работой потерпевших пока не обнаружена. Мы считаем, что эта тенденция ухудшится в преддверии выборов", - сообщили в полиции.