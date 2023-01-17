



Население Китая сократилось - впервые с 1961 года

Население Китая сократится в 2022 году, впервые с 1961 года.



Это является историческим поворотным моментом, который, как ожидается, укажет на развивающуюся тенденцию, в результате которой Индия станет самой густонаселенной страной мира в этом году.



По данным Национального бюро статистики Китая, в 2022 году в Китае проживало 1,41175 млрд человек по сравнению с 1,41260 млрд в 2021 году.



Уровень рождаемости снизился, а уровень смертности вырос. По мнению экспертов по демографии, в качестве причин этих тенденций можно указать на политику "одного ребенка" в Китае, высокую стоимость обучения детей и смертность от эпидемии короны.