



"Нас пытаются усыпить". Лидеры протестов объяснили снижение числа участников

Вечером 20 мая по всей стране в 20-й раз прошла серия акций протеста против правовой революции. Однако, по оценкам 12-го канала, в главной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве приняли участие около 90 000 протестующих, по сравнению с примерно 120 000 две недели назад и около 150 000 на предыдущей неделе. Лидеры протеста пытались объяснить, что привело к изменению числа участников, некоторые утверждали, что это временная разница, другие обвиняли правительство - и все они с оптимизмом смотрели на будущее протеста.



Доктор Шикма Бреслер, основатель движения Черные флаги, так прокомментировала уменьшение числа демонстрантов. "Мы находимся здесь в момент, который является историческим во всех смыслах. В мировой истории нет рекорда столь длительного протеста в таком количестве. У него есть динамика, которой мы учимся сами. В конечном итоге этот протест очень успешен, он предотвратил принятие диктаторских законов на данном этапе, и я предполагаю, что он будет продолжаться и дальше. Со временем людей будет приходить иногда больше, иногда меньше, важно то, что все понимают опасность и принимают участие."



Рой Нойман, бывший пресс-пресс-секретарь Ципи Ливни и медиа-консультант Черных флагов, также высказался в связи с уменьшением числа протестующих: "Это 20-я неделя протеста, и сегодня 130 000 человек вышли в Тель-Авиве и около 300 000 по всей стране, это невероятные цифры. Завтра утром мы объявим об акциях до конца недели. Мы продолжаем бороться, пока не убедимся, что демократия в безопасности".



Подполковник Рон Шараф, один из лидеров движения Ахим Ле Нешек, был более решительным и указал на “главных виновников”: "Правительство пытается усыпить общественность фальшивыми обсуждениями в доме президента, которые ни к чему не приведут; методом "салями" они пытаются незаметно протащить эти закон по одному . На заднем плане мы уже слышим всех членов Кнессета, которые не могут сдержаться - они говорят, что законы уже лежат на столе, и сразу после принятия бюджета они начнут их принимать".



"Здесь происходит попытка анестезии, которая в итоге не увенчается успехом. Как только примут один закон - вся общественность немедленно вернется на улицы, я в этом убежден. Общественность показала, что она боится неограниченной власти правительства, и именно это является целью членов коалиции".





