



"Нас использовали". Гнев летчиков, с которыми должен был лететь Нетаниягу



Газета "Маарив" сообщает о “гневе в 124-й вертолетной эскадрилье”.



В эскадрилье говорят о “мошенничестве” и об "использовании", которые совершила в “день национального сопротивления” канцелярия премьер-министра.



Вертолету эскадрильи было приказано в “день национального сопротивления” отправиться на аэродром в больнице "Хадасса", чтобы перевезти оттуда Нетаниягу в аэропорт Бен-Гурион из-за блокирования въездов в аэропорт протестующими.



Командир эскадрильи лично управлял вертолетом вместе с пилотом, который был вызван для этой цели на день службы из резерва. Они ждали Нетаниягу, который, как известно, не появился, и вернулись на пустом вертолете на базу.

В эскадрилье говорят, что никто не указал на то, что это было “мошенничество” с целью обмануть демонстрантов. "Никто в ВВС не знал об обмане, - говорит один из инсайдеров, - как будто нас тоже обманули. Как будто речь шла о настоящей операции в тылу врага”.