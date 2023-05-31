



Нарушила закон: Судья продает картины в кафе в Иерусалиме



Администрация судов проверит поведение судьи мирового суда Шарон Лари Бабли, которая выставила картины в кафе в центре Иерусалима на продажу за сотни шекелей.



Это связано с тем, что на израильских судей распространяется директива, согласно которой "судья не должен активно управлять бизнесом, прямо или косвенно", чтобы избежать конфликта интересов.



Рядом с фотографиями, которые были выставлены на стенах кафе в течение последних нескольких недель, висит объявление от первого лица, в котором говорится, что Ларри Бабли и ее супруг "разделяют хобби творчества", и что работы выставлены на продажу. Судья даже опубликовала это объявление на своем личном аккаунте в Facebook.



После запроса Ynet и "Едиот Ахронот" руководство суда объявило, что поведение судьи "будет рассмотрено".