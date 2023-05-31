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Нарушила закон: Судья продает картины в кафе в Иерусалиме
31.05.2023 08:34 Аркадий Бочаровский

Нарушила закон: Судья продает картины в кафе в Иерусалиме


Администрация судов проверит поведение судьи мирового суда Шарон Лари Бабли, которая выставила картины в кафе в центре Иерусалима на продажу за сотни шекелей. 

Это связано с тем, что на израильских судей распространяется директива, согласно которой "судья не должен активно управлять бизнесом, прямо или косвенно", чтобы избежать конфликта интересов.

Рядом с фотографиями, которые были выставлены на стенах кафе в течение последних нескольких недель, висит объявление от первого лица, в котором говорится, что Ларри Бабли и ее супруг "разделяют хобби творчества", и что работы выставлены на продажу. Судья даже опубликовала это объявление на своем личном аккаунте в Facebook.

После запроса Ynet и "Едиот Ахронот" руководство суда объявило, что поведение  судьи "будет рассмотрено".

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