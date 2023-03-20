



Нарушения со стороны Ирана могут быть преступлениями против человечности

Выступая перед Советом ООН по правам человека, главный эксперт организации по ситуации в Иране Джавид Рехман предупреждает, что в Иране происходят самые серьезные нарушения за последние четыре десятилетия.



“Масштабы и тяжесть нарушений, совершенных иранскими властями, особенно с учетом того, что смерть Амини указывает на возможное совершение международных преступлений, в частности преступлений против человечности, таких как убийства, тюремное заключение, насильственные исчезновения, пытки, изнасилования и сексуальное насилие, и преследования”, — говорит он.



Представляя свой последний отчет совету, Рехман говорит, что изучил обстоятельства смерти Амини в заключении после ее ареста шесть месяцев назад за нарушение строгого иранского дресс-кода для женщин, и последовавшие за этим протесты. Основываясь на доказательствах, в том числе показаниях очевидцев и комментариях из надежных медицинских источников, в отчете говорится, что она умерла 16 сентября прошлого года “в результате избиений со стороны государственной полиции нравов”.



В ноябре прошлого года Совет ООН по правам человека решил начать миссию по установлению фактов репрессий против мирных демонстрантов после того, как в Иране вспыхнули протесты.



“Протестующие, в том числе дети, были забиты до смерти”, — говорит Рехман, добавляя, что “по меньшей мере 527 человек, в том числе 71 ребенок, были убиты, сотни протестующих получили серьезные ранения”.



Он также говорит, что десятки протестующих “потеряли глаза из-за прямых выстрелов в голову”, а иранские врачи сообщили, что женщинам и девочкам, участвовавшим в демонстрациях, “стреляли из дробовика по лицу, груди и гениталиям”.



Рехман обращает внимание на массовые аресты, в том числе правозащитников, журналистов, юристов и студентов, а также на сообщения о пытках и жестоком обращении с участниками протестов.





