



Нарушен договор? Политическая буря после заявления бывшего главы ШАБАКа



Политики осуждают заявление бывшего главы ШАБАКа надава Аргамана, поддержавшего отказ от службы в резерве.



Яаков Амидрор, бывший глава Совета национальной безопасности, заявил сегодня в эфире Ynet Live, что он не согласен со словами Аргамана.



Аргаман сказал сегодня утром, что "если этот страшный и ужасный закон пройдет, то мы станем другой страной - и тогда мы не обязаны будем соблюдать договор, который они с нами подписали". По словам Амидрора, "в отношении реформы были допущены огромные ошибки, но отказничество демонтирует инфраструктуру, на которой зиждется наша способность защищать государство Израиль".



Министр энергетики Исраэль Кац заявил: “У Надава Аргамана - много прав из-за заслуг в области борьбы с терроризмом, но нет права призывать к отказничеству, что поощряет лидеров террористов”.



Депутат Моше Саада (Ликуд) в интервью телеканалу Ynet Live выразил протест против заявлений Аргамана. По его словам, Аргаман "нормализует сопротивление и наносит вред израильскому обществу - армию следует оставить за рамками дискуссии. Аргаман активно способствует отказничеству, и я ожидал, что он будет вести себя по-другому, говорить в объединяющем, а не разделяющем дискурсе".



"Этот угрожающий дискурс не работает, это попытка заставить правительство действовать по-другому через протекшен. Большинство граждан страны считают, что проблему можно решить, и они хотят объединяющего дискурса, братского", - сказал он.