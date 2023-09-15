



Нардепу Шуфричу сообщили о подозрении в госизмене

Народному депутату Украины Нестору Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. Собрана доказательная база о его антиукраинской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.



Согласно данным следствия, Шуфрич сотрудничал и выполнял задания агента ФСБ, бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который координировал российскую агентуру в Украине.



Стоит напомнить о том, что агент ФСБ сбежал в Москву еще в 2014 году. На территории страны-террориста он создал "кротоферму" для подрывной деятельности против Украины. В частности он курировал бывшего начальника управления СБУ в АРК Крым Олега Кулиниа, которого подозревают в государственной измене. Последнего задерживал лично действующий председатель СБУ Василий Малюк.



Одной из задач Шуфрича был подрыв деятельности в информационной сфере. Народный депутат распространял нарративы Кремля о том, что Украина якобы "искусственное образование" и имеет единую историю со страной-террористом Россией. Таким образом он пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе.



"Сейчас по местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы", - добавляет СБУ.