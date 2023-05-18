



Напряженность в коалиции: Смотрич против Бен-Гвира

Министр финансов Бецалель Смотрич отклонил требование министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о перечислении сотен миллионов шекелей из бюджета Министерства национальных миссий Министерству Негева, Галилеи и национальной стойкости.



Бен-Гвир возмутился и обвинил Смотрича в том, что он отвернулся от жителей Негева и Галилеи, которые проголосовали за него.



Депутат Кнессета Альмог Коэн от “Оцма Йегудит” раскритиковал бойкот его партии голосов коалиции и сказал, что есть другие способы снять напряженность в коалиции, не принося победы врагам партии слева. По его мнению, тактика должна быть более умеренной и включать в себя диалог.



