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Напряженность в коалиции: Смотрич против Бен-Гвира
18.05.2023 16:46 Наталья Богинская

Напряженность в коалиции: Смотрич против Бен-Гвира

Министр финансов Бецалель Смотрич отклонил требование министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о перечислении сотен миллионов шекелей из бюджета Министерства национальных миссий Министерству Негева, Галилеи и национальной стойкости. 

Бен-Гвир возмутился и обвинил Смотрича  в том, что он отвернулся от жителей Негева и Галилеи, которые проголосовали за него.

Депутат Кнессета Альмог Коэн от “Оцма Йегудит” раскритиковал бойкот его партии голосов коалиции и сказал, что есть другие способы снять напряженность в коалиции, не принося победы врагам партии слева. По его мнению, тактика должна быть более умеренной и включать в себя диалог.

 

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