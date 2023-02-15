



Напряженность нарастает: Левин пригрозил Нетаниягу

Между министром юстиции Яривом Левиным и премьер-министром Биньямином Нетаниягу нарастает напряженность на фоне из-за попытки правительства реализовать план правовой реформы, которая столкнулась с сопротивлением.



По данным 12-го канала израильского ТВ, который ссылается на источники, глава правительства хочет достичь некоего компромисса с оппозицией, в то время, как Левин выступает категорически против.



Министр якобы прямо сказал Нетаниягу о том, что уйдет сам и свергнет правительство, если его заставят отказаться от основных пунктов продвигаемого им плана.



"Ярив Левин доводит это до крайности по политическим причинам. Нет никаких сомнений в том, что он будет прямым преемником, если юридический советник издаст приказ об импичменте Нетаниягу за нарушение его соглашения о конфликте интересов. Нетаниягу потерял веру в Левина и пытается сам возглавить процесс судебной реформы, но Гили Бахарав-Миара мешает ему это сделать", — сказал источник.



В свою очередь, в "Ликуде" отчет 12-го канала раскритиковали, сказав, что это "фейк и злонамеренная ложь". Уточняется, что такого разговора между Нетаниягу и Левиным никогда не было.