



Напряженность между Нетаниягу и Левином достигла заоблачных высот

Нет ничего нового в столкновении и отсутствии общения между Нетаниягу и Левиным по вопросу реформы и Комитету по отбору судей, за исключением того, что на этой неделе проблемы достигли заоблачных высот. Чем чаще звучали слова представителей офиса премьер-министра о необходимости компромисса и готовности предоставить оппозиции кандидата в Комитет по отбору судей, тем жестче становилась реакция из орбиты министра юстиции. По словам людей Нетаниягу, реакция стала нетерпимой.



На этой неделе столкновение между ними приобрело дополнительные аспекты. Почти всем в офисе премьер-министра было приказано заняться новой проблемой: через семь дней после того, как Нетаниягу в качестве председателя партии "Ликуд" объявил, что хочет сместить Хаима Бибаса с поста председателя муниципального комитета и назначить новый состав комитета в преддверии выборов в местные органы власти, появился разъяренный Левин, который потребовал изменить решение Нетаниягу.



Левин потребовал, чтобы мэр Ашкелона Томер Глам, который считается его соратником, был включен в состав нового комитета. Более того, он потребовал, чтобы кто-то был выведен из состава: либо ее председатель, генеральный директор Ликуда, либо другие близкие к Нетаниягу люди.



Люди Нетаниягу в панике бросились тушить пожар. Этот инцидент усугубил общее разочарование сотрудников офиса премьер-министра, которые в последнее время тратят много времени и сил на то, чтобы справиться с огромным давлением, оказываемым на них министром юстиции, который ведет войну всей своей жизни ради спасения реформы.



Дело муниципального комитета затмевает другое обвинение, с которым выступили критики Нетаниягу. В марте, в разгар протестов, коалиционная администрация объявила, что "сразу после пасхальных каникул будет создана комиссия по расследованию дела Pegasus. Напомним, что ранее юридический и политический истеблишмент был взбудоражен делом о шпионской программе Pegasus, когда выяснилось, что полиция регулярно устанавливала это программное обеспечение, извлекающее частные данные, в мобильные телефоны десятков допрашиваемых, включая фигурантов дела Нетаниягу.



Пока комиссия не будет сформирована, не проведет расследование и не представит свои выводы, все использование Pegasus было приостановлено, а полицейские чиновники не перестают жаловаться, что это подрывает их работу. Сначала это было совместное решение Нетаниягу и Левина отложить формирование комиссии. Однако с началом весны, как уже говорилось, было решено распутать узел и сформировать комиссию по расследованию.



Пасхальные каникулы закончились, началась и продвигается летняя сессия, а комиссия так и не сформирована. В последнее время члены "Ликуда" с большим раздражением говорят, что тот, кто задерживает создание комиссии, - это министр юстиции. Почему так происходит? "Потому что пока его позиция по поводу судебной реформы и комиссии по отбору судей не будет принята, он не даст зеленый свет", - говорили они в разочаровании.



Соратники Левина никак не отреагировали на эти высказывания. Все, что можно услышать от его людей, после того как он сам сказал об этом вслух на пленарном заседании Кнессета в среду, это то, что "его совершенно не волнует судьба Комитета по отбору судей до тех пор, пока его состав не будет изменен. По его мнению, можно избрать двух представителей оппозиции, эффект будет тот же. Проведите различие между избранием представителей и реальным созывом комитета. Каждый, кто его соберет, сделает выводы".

