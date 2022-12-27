



"Написал правду": Офер Касиф осуждает арест журналиста

Депутат Кнессета Офер Касиф осудил арест и допрос журналиста Исраэля Фрея, который подозревается в публикации материалов, восхваляющих акт терроризма.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Это политически мотивированный арест, и он подлый. Я призываю полицию немедленно освободить его. Исраэль Фрей преследуется и как критически настроенный журналист, и как человек, выступающий против оккупации. Более того, то, что он написал, было правдой - по всем принятым стандартам нападение на вооруженные силы не считается терроризмом", - заявил Касиф.