



Наперегонки со временем: созван чрезвычайный пленум Кнессета

В преддверии последней недели зимней сессии комиссия Кнессета одобрила запрос спикера Кнессета Амира Оханы о добавлении дополнительных пленарных дней и изменении времени обсуждения - с целью предоставления дополнительного времени для принятия законов.



Обсуждение на пленуме в понедельник в 10:00 - на шесть часов раньше, чем обычно начинается пленум. На столе у коалиции бесчисленное количество вопросов и желание довести до конца законодательный процесс уже в эту сессию с максимально возможным количеством законопроектов.



В свете желания "очистить стол" перед уходом на каникулы Песаха, дебаты на пленарном заседании ожидаются долгими. С другой стороны, оппозиционные фракции попытаются устроить филибастер, чтобы затруднить коалиции выполнение установленного ею графика.





Среди прочего, на столе Кнессета - первый этап правовой реформы - изменение состава Комитета по назначению судей, Закон Дери 2, Закон о хамец, Закон о подарках, а также утверждение государственного бюджета в первом чтении.



Что касается бюджета, то он должен быть полностью утвержден в течение мая. Закон о хамец уже находится на завершающей стадии, и цель состоит в том, чтобы доработать законодательство и применить его до наступления Песаха.