



Наносят вред обществу: в ООН предложили нормировать соцсети

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил нормировать соцсети, монетизирующие гнев и негатив. По его мнению, дезинформация наносит непоправимый вред обществу.



В ООН хотят создать нормативную базу для регулирования работы социальных сетей и поведения пользователей. В своем Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил:



"Платформы социальных медиа, основанные на бизнес-модели, которая монетизирует гнев и негатив, наносят невыразимый вред обществу. Враждебные выражения и дезинформация распространяются. Наши данные покупают и продают, чтобы повлиять на поведение. Нам нужна нормативная база, чтобы это изменить".