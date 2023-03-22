



Нанесен повторный удар по важнейшему центру логистики Ирана в Сирии



СМИ Сирии сообщили об израильской атаке на аэропорт Алеппо на севере страны. Репортер газеты "Маарив" прокомментировал атаку в интервью радиостанции 103FM



"Снова атака в Алеппо, снова международный аэропорт, как это было три недели назад", - отметил Лев Рам. "Суть в том, что помимо нападения на груз или связанные с ним вещи, которые Иран на самом деле отправляет в основном Хизбалле, эти атаки, если за ними действительно стоит Израиль, также должны послать сигнал и ударить по тому же аэропорту, который стал для иранцев очень важным логистическим центром для переброски оружия, а оттуда - Хизбалле".



Лев Рам подчеркнул: "Я полагаю, что не каждое перемещение оружия в Сирии подвергается атаке, но когда цель кажется достаточно важной, мы видим рутину в этом конфликте, который происходит между Израилем, Ираном и Хизбаллой на сирийской земле. Раз в неделю, раз в десять дней - атаки".