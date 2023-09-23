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Намеки на возможность включения Бени Ганца в состав коалиции
23.09.2023 21:01 Аркадий Бочаровский

Намеки на возможность включения Бени Ганца в состав коалиции


Спикер Кнессета Амир Охана дал сегодня вечером, 23 сентября, интервью 12-му каналу израильского ТВ.

На вопрос, будет ли коалиция уважать решение БАГАЦа, он ответил, что "решение БАГАЦа адресовано правительству, оно не имеет отношения к Кнессету". 

Он также добавил, что "большую часть своей взрослой жизни я был членом правовой системы, юристом, всю свою жизнь я уважал каждое решение, и когда находил его полезным, и когда нет, но всю свою жизнь суд избегал вмешательства в фундаментальное законодательство. В моем выступлении двухнедельной давности было сказано - мы правовое государство, и в таком государстве мы должны подчиняться закону, в Иерусалиме есть судьи, там же есть и законодатели".

Его спросили, поддержит ли он включение в правительство Нетаниягу председателя государственного лагеря Бени Ганца, и он ответил: "Я выступаю за правительства на широкой основе при согласовании основных линий".

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