



Намеки на возможность включения Бени Ганца в состав коалиции



Спикер Кнессета Амир Охана дал сегодня вечером, 23 сентября, интервью 12-му каналу израильского ТВ.



На вопрос, будет ли коалиция уважать решение БАГАЦа, он ответил, что "решение БАГАЦа адресовано правительству, оно не имеет отношения к Кнессету".



Он также добавил, что "большую часть своей взрослой жизни я был членом правовой системы, юристом, всю свою жизнь я уважал каждое решение, и когда находил его полезным, и когда нет, но всю свою жизнь суд избегал вмешательства в фундаментальное законодательство. В моем выступлении двухнедельной давности было сказано - мы правовое государство, и в таком государстве мы должны подчиняться закону, в Иерусалиме есть судьи, там же есть и законодатели".



Его спросили, поддержит ли он включение в правительство Нетаниягу председателя государственного лагеря Бени Ганца, и он ответил: "Я выступаю за правительства на широкой основе при согласовании основных линий".