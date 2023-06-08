



Нам приказали не стрелять: кражи оружия с баз ЦАХАЛа бьют рекорды



Элиор Дор, бывший командир танковой роты и офицер резерва, дал интервью радио 103FM после публикации о том, что с базы Цеелим были украдены десятки тысяч патронов к пулеметам и М-16.



Дор рассказал, как обстояли дела во время его службы: "Уже во время моей службы в 2004 году началось воровство мишеней, танковых шасси и кража генераторов с полигонов. Даже когда мы их останавливали, мы ничего не смогли сделать, а если поднять руку или сделать вид, что поднимаешь руку, то можно действительно попасть в беду. Будучи офицером резерва, я собирался на учения и получил информацию от других офицеров резерва. Они рассказали, что их буквально грабят, и я говорю о пятилетней давности, и грабить солдат - это их профессия. Они действительно собираются в банды. У них есть средства. Приборы ночного видения лучше, чем у нас. Они залезают на танки и грабят оружие и боеприпасы, они знают, как вскрывать танки. Я говорю с вами о чем-то на другом уровне. Был также случай, когда со стоянок угоняли машины. Из-за угонов поставили забор и камеры, так что воров стало меньше. Но все равно иногда там взламывают машины, и если кто-то что-то оставил в машине - то это практически пропало", - рассказывает офицер.



Он продолжил: "Я могу сказать, что когда я пришел на сборы, нас подготовили. Нам объяснили, чтобы мы не стреляли в них. Личный друг, который был со мной на курсах и был офицером, отвечавшим за подготовку к учениям, сказал мне: "Не делай ничего такого, о чем потом будешь жалеть, потому что ты выйдешь плохим со всех сторон". Мы что-то пытались сделать, но все это бесполезно. Мы изначально исходили из предположения, что оборона прорвана, и мы говорили: "Это просто не в наших силах", поэтому мы придумывали всевозможные тактические фокусы.



"Мы разбрасывали мешки с камнями, а потом они крали их, но узнавали, что внутри камни, и все в таком духе, а потом они просто переходили к краже у другой роты, а не у нашей". Когда его спросили, как можно решить эту проблему, он ответил: "Я не претендую на то, чтобы предлагать решения, потому что я также не понимаю, как здесь взаимодействуют полиция и армия. Каждый перекидывает ответственность на другого. Подумайте об этом участке, когда вы приезжаете, и у вас есть люди на танке, они грабят ваш танк, как вы поступите? И у них, кстати, тоже есть оружие. Я также думаю, что существует более широкий спектр решений, которые можно предложить, но в основном это зависит от командиров. Когда есть командир, который активен, хотя он идет на большой риск, возможно, что процент уменьшится, уменьшится масштаб проблем. Но иногда у вас есть “тефлоновый” командир, он, не хочет ввязываться в неприятности, предпочитает делать красивые презентации и делать вид, что он работает, и тогда проблема усугубляется. Это происходит в зависимости от периодов, от того, кто командует конкретным подразделением в конкретное время".