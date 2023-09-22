



Нам надоело бояться и молчать: Предвыборная лихорадка в Иерусалиме нарастает

На этой неделе, по мере приближения выборов, в городе нарастает напряженность. Председатель местного совета общины Бейт-Хакерем Хила Ронан Деби получила угрозы после того, как в канун Рош а-Шана повесила на окно своего дома табличку. Надпись гласила "Свободные, эгалитарные и либеральные" в знак протеста против осквернения женских образов в общественном пространстве.



Уже через несколько часов начались звонки с угрозами, а надпись даже была сорвана.



"В Священном городе нет места таким людям, как ты, и таким лесбиянкам, как ты", – сказал ей анонимный звонивший. Ронан подала заявление в полицию и уточнила, что будет продолжать вывешивать таблички.



Не прошло и суток, как список Иерусалимского союза, объединяющий оппозицию, начал автобусную кампанию по проведению муниципальных выборов на основных маршрутах. Всего через несколько часов на 50-й линии был сорван плакат с лицами Яалы Биттон де Ланга ("Еш Атид") и члена совета Лоры Уортон.



В обоих случаях были поданы заявления в полицию.



"Настало время равенства. Нам надоело бояться и молчать", – заявила Хила Ронан Деби. "Мы будем бороться до конца против тех, кто портит изображения женщин и пытается отбросить нас назад. Никто не сможет побороть силу Иерусалимского союза в борьбе за возвращение умеренного большинства в городское руководство и мэрию. Только вместе мы добьемся успеха в борьбе с фанатиками и экстремистами, разрушающими Иерусалим".