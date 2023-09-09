



Наклейкам с восхвалением убийцы Рабина возле БАГАЦа дали объяснение

Организаторы акции протеста в поддержку правовой реформы прокомментировали скандал с раздачей наклеек на демонстрации возле БАГАЦа, восхваляющих убийцу бывшего премьер-министра Ицхака Рабина.



В официальном заявлении сказано, что это была "провокация".



"Провокаторы пришли, чтобы нанести ущерб демонстрации и опорочить правых протестующих, принимавших в в ней участие", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте Srugim.



На наклейках было указано название "правой" организации, которая, согласно заявлению, не имела к этому никакого отношения.



"Кто-то, явно заинтересованный, решил использовать название группы, чтобы запятнать доброе имя протестующих", - сказано в сообщении.