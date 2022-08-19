



Накануне суда по "Сохнут": Израиль настаивает на сделке с Россией

Израиль прилагает последние усилия, чтобы заключить соглашение с Россией, чтобы избежать прекращения деятельности агентства "Сохнут" в РФ.



Как сообщили представители Израиля, израильские высокопоставленные официальные лица разговаривают со своими российскими коллегами в преддверии первого значительного судебного слушания по этому делу, которое состоится сегодня, 19 августа.



В прошлом месяце министерство юстиции России официально подало иск в Московский районный суд по поводу прекращения деятельности "Сохнута". Первое слушание состоялось 28 июля и закончилось примерно через час, а дата следующего слушания была назначена только на 19 августа.



В преддверии суда израильские правительственные чиновники работали над достижением некоего компромисса с Россией, который позволил бы агентству хотя бы в какой-то мере продолжать свою деятельность.



Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил The Times of Israel, что не было никакой возможности избежать судебного заседания в пятницу. Однако, по его словам, Израиль надеется, что суд даст сторонам больше времени для достижения соглашения, прежде чем выносить окончательное решение о сокращении или прекращении деятельности "Сохнута" в России.



Однако источник, говорящий на условиях анонимности, сказал, что Израиль не знает, какое решение может принять суд по этому вопросу.



"Мы должны дождаться завтрашнего решения суда", - заявил источник.

